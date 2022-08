Auto knallt gegen Baum : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Kleve

Kleve Das Auto kollidierte auf der Klever Straße mit einem Baum, drehte sich um 180 Grad und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Die Insassen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Klever Straße sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger aus Nimwegen war mit seiner ebenfalls 20 Jahre alten Beifahrerin aus Millingen am Rhein gegen 20 Uhr in einem Suzuki Alto in Richtung Niederlande unterwegs. Auf dem Teilstück zwischen der Heerstraße und dem Pohlackersweg kam der Fahrer aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.