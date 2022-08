Verfassungsfeindliche Symbole in Mönchengladbach : Schmierereien beschäftigen erneut den Staatsschutz

Mönchengladbach An einem Kleingarten, auf einem Gehweg und am Rheydter Amtsgericht. In Mönchengladbach wurden innerhalb weniger Wochen dreimal in Deutschland verbotene Symbole gefunden.

Schon wieder gab es Schmierereien im Stadtgebiet, die den Staatsschutz beschäftigen. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter das Eingangsschild zu einem Kleingartenverein an der Korneliusstraße in Odenkirchen-Mitte mit verfassungswidrigen Zeichen beschmiert haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 13. August, um 14 Uhr und Montag, 15. August, um 13 Uhr.