Neustart auf flacher Strecke : So wird der neue Klever Citylauf

Kleve Der LV Marathon Kleve und seine Partner laden zur 29. Auflage des Klever Citylaufs am 3. September ein. Start- und Zielpunkt ist die Klever Stadthalle, auf den zähen Anstieg am Klever Berg wird dieses Mal verzichtet.

(RP) Drei Jahre mussten Klever Sportler auf einen großen Volkslauf in der Schwanenstadt warten. Am kommenden Samstag, 3. September, ist es aber endlich wieder soweit: Jetzt wird er allerdings nicht mehr in der Klever Oberstadt, sondern zwischen Stadthalle, Museum Koekkoek und Herzogbrücke ausgetragen, mit Start- und Zielbereich an der Stadthalle.