Hoher Besuch in Kranenburg : Bischof von Anatuya kommt nach Nütterden und Mehr

Der Bischof von Anatuya: José Luis Corral. Foto: Stalder

Kranenburg José Luis Corral kommt am 15. und 16. September zu einem Besuch in die Pfarrgemeinde. Unter anderem sind ein Festhochamt und ein Empfang geplant.

Für Pfarrer Jörg Monier und die „Aktion Anatuya“ rund um den Beauftragten Hans-Jürgen Jacobs ist es eine große Freude, dass der Bischof von Anatuya, José Luis Corral, am 15. und 16. September zu einem Besuch der Pfarrgemeinde nach Nütterden und Mehr kommt. Bischof Corral ist 54 Jahre alt und seit 2019 der fünfte Bischof der 1961 gegründeten Diözese im argentinischen Anatuya.

Die Pfarrgemeinde St. Antonius Abbas hat seit 1974 mit der Kirche in Nütterden und seit 2003 mit der Kirche in Mehr eine Partnerschaft mit diesem Bistum. Seit 1985 hat die St.-Georg-Grundschule in Nütterden eine Patenschaft mit armen Landschulen des argentinischen Bistums.

Am Donnerstag, 15. September, kommt der Bischof um 18.30 Uhr zu einer kurzen Besichtigung der St. Antonius-Kirche nach Nütterden. Um 19 Uhr feiert er einen Gottesdienst in der St.-Martinus-Kirche in Mehr. Dieses Pontifikalamt wird vom Kirchenchor Nütterden musikalisch gestaltet. Anschließend gibt es eine Begegnung mit dem Oberhirten des Patenbistums, der dem Steyler-Orden angehört, in der Gaststätte „Alte Schule“, Querweg 6, in Kranenburg-Mehr. Neben musikalischen Beiträgen wird der Besuch der Mehrer Sternsinger erwartet, die dem Bischof eine Spende der Anwesenden überreichen möchten. Bischof Corral hat eine Präsentation angekündigt und steht zum Gespräch bereit.

Zum Festhochamt und Empfang sind die Spender der „Aktion Anatuya“, die Angehörigen der Pfarrgemeinde und weitere Gäste eingeladen. Auch werden eine Delegation aus Kranenburg, hier besteht seit 1994 eine Partnerschaft, und eine aus Kellen, hier ist man Anatuya seit 1964 verbunden, erwartet. Um planen zu können, wird eine Rückmeldung zur Teilnahme beim Pfarramt in Nütterden, Telefon 02826-338 oder E-Mail: stantoniusabbas-kranenburg@bistum-muenster.de, erbeten.

Am Freitag, 16. September, um 9 Uhr besucht der argentinische Bischof die St.-Georg-Grundschule in Nütterden. Seit 1985 engagiert sich diese Schule für arme Landschulen in der Diözese Anatuya. Aus Spenden werden die Mittagsspeisungen der Kinder, das Schulmaterial und die Kosten für den Unterhalt der Schulen bezahlt.