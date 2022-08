Kunstaktion in Viersen : Wir treffen uns auf Balkonien

Da kommt der Besuch an den Balkon. Foto: Stadt Viersen

Viersen Schräge Kunstaktion in Viersen: Am Freitag besucht ein Kulturpädagoge Menschen auf ihrem Balkon. Dazu reist er mit eigenem Balkon auf einer mobilen Hebebühne an.

Der Künstler und Kulturpädagoge Garvin Dickhof rollt am Freitag, 26. August, durch Alt-Viersen und besucht unter anderem an der Goetersstraße und am Diergardtplatz Menschen auf ihrem Balkon, um auf Augenhöhe Gespräche über den privaten Urlaubsort zu führen. Dazu „reist“ er mit eigenem Balkon auf einer mobilen Hebebühne an.

Die Aktion „Urlaub auf Balkonien“ ist Teil des Projektes „Stadtbesetzung“ des Kultursekretariats NRW.

(RP)