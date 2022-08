Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter verliert 0:5 in Scherpenberg

Kalkar Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist hat zum Auftakt beim Titelanwärter deutlich das Nachsehen. „Wir haben noch viel Arbeit“, sagt der Coach.

Dabei war seine neu formierte Mannschaft recht ansehnlich in die Begegnung gestartet. Sie hatte sogar die Gelegenheit zur frühen Führung. Aber der Schuss von Can Yilmaz (10.) landete auf der Latte. Fast im Gegenzug machte es der SV Scherpenberg besser, als Maximilian Stellmach (12.) das 1:0 markierte. Danach nahm der Gastgeber das Heft in die Hand. Die Folge war das 2:0 durch Ole Egging (31.). Stellmach (43.) erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Endgültig entschieden wurde die Partie in Minute 58, als Valdet Totay nach einem Foulspiel den fälligen Elfmeter zum 4:0 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Tim Keinert (81.) mit dem 5:0.