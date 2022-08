Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve krönt eine starke Woche

Diwan Duyar (links) erzielt in dieser Szene das 4:1 für den 1. FC Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft setzt sich in der Heimpartie gegen die Sportfreunde Hamborn 07 mit 4:2 durch und feiert den dritten Sieg innerhalb von sieben Tagen.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat die erste englische Woche der noch jungen Saison mit einem 4:2-Sieg gegen die Sportfreunde Hamborn 07 abgeschlossen. Zuvor hatten die Rot-Blauen in der Liga bereits gegen den FC Kray mit 3:0 gewonnen sowie in der ersten Runde des Niederrheinpokals einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung beim Landesligisten PSV Wesel geschafft.

Die Zufriedenheit war beim 1. FC Kleve nach dem ersten Heimsieg der Saison groß. „Wir sind auf einen ganz starken Aufsteiger getroffen. Das hatten wir in der Vorbereitung auf das Spiel bereits analysiert – und so ist es auch gekommen. Ich mache meiner Mannschaft daher ein großes Kompliment. Der Sieg war verdient, wir haben die Partie von Anfang an dominiert“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar. Nach fünf Spieltagen steht das Team von Kapitän Fabio Forster mit jetzt sechs Punkten auf Tabellenplatz 13.