Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch bestätigt Favoritenrolle

Goch Die Mannschaft feiert beim 5:0 gegen den 1. FC Kleve II im dritten Spiel den dritten Sieg. Der Klever Trainer Marco Schacht kündigt Gesprächsbedarf an.

Die Rollen waren vor dem Nachbarschaftsduell der Fußball-Bezirksliga zwischen Viktoria Goch und dem 1. FC Kleve II klar verteilt. Der mit zwei Siegen in die neue Saison gestartete Gastgeber ging als Favorit in die Partie gegen das noch punktlose Team von Trainer Marco Schacht. Nach Niederlagen gegen Landesliga-Absteiger VfL Tönisberg und den ambitionierten GSV Moers stand nun im Gocher Hubert-Houben-Stadion die nächste unangenehme Herausforderung für den 1. FC Kleve II auf dem Programm.

90 Spielminuten später war klar: Beide Serien halten erst einmal an. Die Akteure der Viktoria bejubelten einen verdienten 5:0 (1:0)-Sieg. Und ein frustrierter Marco Schacht marschierte schnurstracks vom Platz. Die gezeigte Leistung werde man im Training knallhart ansprechen, kündigte der Klever Übungsleiter vielsagend an. „Für die zweite Halbzeit müssen wir uns bei den mitgefahrenen Fans entschuldigen. Da waren wir einfach nicht wach“, sagte Schacht.

Dabei hatte sein Team in Durchgang eins eigentlich eine respektable Vorstellung abgeliefert. Lange sah es so aus, als würde die chancenarme Partie, in der die Viktoria leichte spielerische Vorteile verbuchte, torlos in die Pause gehen. Doch dann ebnete eine Koproduktion der Gocher Torjäger Levon Kürkciyan und Michel Wesendonk (42.) den Weg für eine einseitige zweite Halbzeit. Wesendonk verwertete Kürkciyans mustergültige Flanke per Direktabnahme zum 1:0.