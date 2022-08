Fußball-Landesliga : Gelungener Start für SGE Bedburg-Hau

Die SGE Bedburg Hau (gestreifte Trikots), hier Sebastian van Brakel (l.) und Leon Claaßen, gab sich in der Abwehr keine Blöße. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul überzeugt beim 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen den SV Genc Osman Duisburg. Fabian Berntsen schießt das Siegtor.

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Fußball-Landesliga einen Auftakt nach Maß erwischt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul gewann am Sonntag die Heimpartie gegen den SV Genc Osman Duisburg verdient mit 1:0 (0:0). Der Gastgeber zeigte in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung und wurde mit dem Siegtreffer von Fabian Berntsen dafür belohnt.

Besonders in der Abwehr agierte die SGE sattelfest und ließ keine nennenswerte Chance des Gegners aus Duisburg zu. „Wir haben eine bravouröse Leistung an den Tag gelegt. Dafür muss ich der gesamten Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, schon umgesetzt“, sagte Sebastian Kaul.

Die SGE startete gut in die Partie und hätte nach einer Viertelstunde schon führen können. Nach sieben Minuten probierte es Robin Deckers mit einer Ecke direkt, doch Osman-Keeper Fabian Buchholz parierte. Nach einem haarsträubenden Abspielfehler in der Verteidigung war das Gehäuse der Gäste verwaist, Robin Deckers schoss auf das leere Tor, doch Verteidiger Steffen Herzog klärte auf der Linie. In der Folgezeit kam Genc Osman besser in die Partie, es spielte sich viel im Mittelfeld ab. Möglichkeiten gab es für beide Teams bis zur Pause nicht mehr.

Nach dem Wechsel legte die SGE Bedburg-Hau einen Gang zu. Nach einem tollen Pass von Luca Wiens behielt Fabian Berntsen die Ruhe und schob den Ball zum 1:0 ein (59.). In der 67. Minute hätte Berndsen auf 2:0 erhöhen können. Doch er vergab die Chance nach einer gelungenen Kombination über Robin Deckers und Oussama Toumzine. Luca Wiens mit einem Schuss (71.) und Sebastian van Brakel mit einem Kopfball an die Latte (72.) ließen die vorzeitige Entscheidung für die SGEaus. „Die schnellen Umschaltmomente müssen wir in Zukunft noch besser ausspielen“, sagte SGE-Coach Kaul.