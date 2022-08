St. Martinus Rheurdt : Foodsaving-Projekt in Tönisberg geplant

Tönisberg Mit „Fairteilern“ sollen Lebensmittel, die noch gut sind, weitergegeben und so vor der Tonne gerettet werden. Die Pfarrgemeinde St. Martinus startet gemeinsam mit „Foodsharing Kreis Viersen & Straelen“ eine Aktion.

Es sollen nach und nach so genannte Fairteiler in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg errichtet werden. Diese sollen in Rheurdt am Pfarrhaus, in Schaephuysen am katholischen Kindergarten und in Tönisberg am katholischen Kindergarten entstehen.