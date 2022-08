Traditionsunternehmen : Gertzen lässt es langsam ausrollen

Ewald Gertzen (r.) und seine Frau Dagmar haben jetzt die Weichen für ihr die Zukunft ihres Betriebs gestellt. Björn Siebert (l.) ist neuer Geschäftsführer des Zweiradfachgeschäfts in Nütterden. Rp-Foto: MVO

Kranenburg-Nütterden 1956 gründete Gerd Gertzen ein Auto- und Zweiradfachgeschäft in Nütterden. Sohn Ewald führt es in der zweiten Generation. Jedoch nur noch für zwei Jahre. Jetzt wurde die Zukunft geregelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Janssen

Ein Blick auf den Arbeitsplatz kann viel über den Charakter eines Menschen erzählen. Bei Ewald Gertzen (62) ist das so. Er führt das gleichnamige Auto- und Zweiradfachgeschäft in Nütterden. In der Werkstatt ist alles sortiert. Hier, wo täglich an etlichen Rädern und Motorrollern geschraubt wird. Aufgeräumt wirkt auch der Meister. Zumindest auf den ersten Eindruck. Der Mann ist knapp 1,90 Meter groß. Schon bei der Begrüßung merkt einer, dass er es hier mit einem Handwerker zu tun hat. Der Händedruck ist kräftig. Gertzen ist ein Mann, bei dem es wenig Platz für Grautöne gibt. Schwarz oder weiß, was dazwischenliegt, entspricht nicht seiner Persönlichkeit. Mit der Einstellung führt der 62-Jährige seit 1983 seinen Betrieb in Nütterden. Und das überaus erfolgreich.

Gerd und Maria Gertzen hatten den Betrieb 1956 gegründet. Seit dem Tod seines Vaters führt Ewald Gertzen diesen heute gemeinsam mit seiner Frau Dagmar (58). Sie ist für den Verkauf und die Buchhaltung verantwortlich. Jetzt hat das Paar die Weichen für die Zukunft gestellt. Noch knapp zwei Jahre, dann ist Schluss. Einer der „Jungs“, wie Gertzen seine Mitarbeiter nennt, wird den Fachhandel übernehmen. Der Notarvertrag ist unterschrieben. Björn Siebert (36) wird der neue Chef. Er sorgt dafür, dass ein Fahrradgeschäft Bestand hat, dass nicht nur zwischen Kranenburg und Kleve einen guten Ruf hat. Siebert passt zu dem Laden, da ist sich Ewald Gertzen sicher. Fachlich, von seiner Art her, und er stammt aus Nütterden. Seit dem 1. Juli besitzt er 50 Prozent der Anteile und ist somit Geschäftsführer. „Man muss loslassen können und jungen Leuten eine Chance geben“, erklärt der Altmeister.

Das Leben von Ewald Gertzen drehte sich stets um Autos, Motorroller und Fahrräder. 1960 hatte sein Vater an dem aktuellen Standort die Halle an der Lindenstraße in Nütterden gebaut. Gertzen wurde in dem Haus neben der Werkstätte geboren. Nach der Grundschule wechselte er aufs Kellener Gymnasium. Seine Lehre absolvierte der 62-Jährige bei Ford Wienrich in Goch. „Das Autohaus gibt’s schon lange nicht mehr.“ Neben der Kfz-Meisterprüfung (1984) legte er ebenfalls eine als Zweiradmechaniker (1986) ab. Den Laden immer im Blick, wohnt Gertzen heute knapp 100 Meter vom Geschäft entfernt. Knapp vier Jahrzehnte stand er hier von montags bis samstags in der Halle.

In den Anfangsjahren machten Räder den Hauptteil der Aufträge aus. In den 70er-Jahren kamen verstärkt Motorroller und Mofas hinzu. Ciao oder Puch waren für die Landrocker ein Muss. Der Trend ging hin zu immer höherwertigen Rädern. Höhepunkt sind aktuell Elektrofahrrädern. Im lichtdurchfluteten Verkaufsraum stehen einige, im Katalog ist die Auswahl riesengroß. Der Markt sei völlig überhitzt, so Gertzen: „Ich muss jetzt mehrere hundert Räder bestellen. Sonst liefern die mir überhaupt keine mehr. Die Räder kommen dann im nächsten Herbst an. Ob ich die dann anschließend verkaufen kann wird sich zeigen. Darauf muss ich hoffen.“

Das Mobilitätsverhalten habe sich in den jüngsten Jahren extrem verändert, so der Meister. Früher wurde auch jede Kurzstrecke mit dem Auto bewältigt. „Auch für drei Kilometer bis zur Arbeit hätte sich niemand aufs Rad gesetzt. Da wurde jeder ausgelacht“, weiß Gertzen. Jetzt gehe es um Fitness, Radeln, lange Touren fahren. Was Touren betrifft, so stehen immer mehr Leute im Laden, die sich Räder leihen wollen. „Die reisen teilweise aus Bayern an, weil sie den Niederrhein so schön finden“, sagt er. Für reichlich Kundschaft sorgt auch die ideale Lage. Wer etwa von Nimwegen nach Kleve fährt, nutzt häufig den Fahrradweg entlang der B 9. Die Euroradbahn verläuft kurz hinter dem Geschäft.

In der Werkstatt stehen die reparierten Räder und Motorroller ordentlich nebeneinander. Wie in allen Handwerksbetrieben dröhnt Radiomusik durch die Halle. Noch wird hier WDR 4 gehört. In einigen Monaten, nach dem Abschied des 62-Jährigen, wird es 1 live sein. Sechs Mitarbeiter hat Gertzen. Einer ist seit fast 50 Jahren im Betrieb. Der Chef gibt offen zu, dass es immer schwieriger wird, gute Leute zu finden. Björn Siebert ist sogar einer der sehr guten. Für den 36-Jährigen war es nicht allein wichtig, bei Gertzen fachlich weiterzukommen. „Hier lernt einer auch fürs Leben. Es ist ein typischer Familienbetrieb“, betont er. So soll es auch in Zukunft bleiben. Sieberts Frau wird die Buchhaltung übernehmen.