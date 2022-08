Bedburg-Hau: Theater mini-art startet mit neuem Stück​

Bedburg-Hau Der Spielplan für die zweite Jahreshälfte beginnt mit „Der Igel, das bin ich“ von Ton Tellegen, es folgt im Oktober die Premiere zu „Die ganze Zeit“. Langfristig arbeitet das Theater an einer Lösung für die Zukunft.

Wenige Tage nach dem „Igel“ startet dann der „Wal“ in die Spielzeit: am Donnerstag, 1. September, und Freitag 2. September, jeweils um 10 Uhr als Schulvorstellung und am Samstag 4. September, 16 Uhr als Familienvorstellung gibt’s die Geschichte vom Wal, der unbedingt einen Garten auf seinem Rücken haben möchte und sich mehr und mehr für diese Idee einschränken muss. „Ein Garten für den Wal“ war auch ein Stück auf dem Spielarten-Festival 2022 und ist im September als Gastspiel in Münster und Köln und im Oktober in Mönchengladbach zu sehen.

Sjef van der Linden und Crischa Ohler wollen das traditionelle und überregional so erfolgreiche freie Theater in gute (Nachfolger-) Hände legen. Hier sollen im August Vorschläge und Ideen entwickelt werden, wie man das machen kann, an diesem „tollen Ort mit seinen drei Standbeinen als Theater für Jung und Alt im Kreis Kleve, als Theater in der Arbeit mit memschen in Kursen und nicht zuletzt in der Zusammenarbeit mit der LVR-Klinik“, so Ohler. „Das einzige, was dem Theater hier fehlt, sind ein paar Räume mehr“.