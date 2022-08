Trockenheit und Dürre : Unbekannte zünden Freifläche in Bedburg-Hau an

Unbekannte zünden Freifläche in Bedburg-Hau an

Die Brandstelle, an der die Unbekannten versucht hatten, das Feuer zu entzünden. Foto: Gemeinde Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Die Gemeinde Bedburg-Hau warnt eindringlich vor offenen Feuern während der herrschenden Trockenheit. Ein aktueller Fall lässt ratlos zurück. Unbekannte hatten versucht, eine Freifläche anzuzünden.

Bei der derzeit anhaltenden Trockenheit reicht oft nur ein Funke, um ein Feuer zu entfachen. In Bedburg-Hau hat es jetzt offenbar einen Fall von Brandstiftung gegeben. Ob fahrlässig oder vorsätzlich, das ist die Frage. Wie die Gemeinde berichtet, habe man erfahren, dass Unbekannte in den letzten Tagen „aus fragwürdigen Gründen“ versucht hätten, auf der Freifläche in der Ortschaft Hau zwischen den Straßen „An den Kastanien“ und „Dechantshof“ ein Feuer zu entfachen.