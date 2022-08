Großeinsatz in Bedburg-Hau : Weißes Pulver an Arztpraxis geschickt – Strafverfahren gegen Absender eingeleitet

Foto: Guido Schulmann 9 Bilder Brief mit verdächtigem Pulver sorgt in Arztpraxis für Aufruhr

Bedburg-Hau Fast neun Stunden dauerte der Großeinsatz am Freitag in Bedburg-Hau. An eine Arztpraxis war ein Brief mit einem verdächtigen weißen Pulver geschickt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Absender.

Nachdem ein Briefumschlag mit weißem Pulver am Freitag für einen Großeinsatz in Bedburg-Hau sorgte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen den Absender des Briefes wird ein Strafverfahren eingeleitet, wie es von der Kreis Klever Polizei heißt. Gegen 13 Uhr hatte eine Mitarbeiterin einen Briefumschlag geöffnet, der weißes Pulver enthielt. Zudem soll er mit dem Hinweis „Anthrax“ versehen gewesen sein. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei dem Pulver um eine gefährliche Substanz handeln könnte, wurden Polizei und Feuerwehr informiert“, sagt Polizeisprecherin Manuela Schmickler. Das Pulver stellte sich letztlich als ungefährlich heraus. Es handelte sich um Dextrin aus Maisstärke.

Bis es Gewissheit gab, war es allerdings zu einem Großaufgebot von bis zu 150 Einsatzkräften gekommen. Beteiligt waren unter anderem die Feuerwehr Bedburg-Hau mit drei Einheiten, eine Dekontaminations-Einheit der Feuerwehr Rees, der ABC-Zug der Feuerwehr Goch sowie die analytische Taskforce der Berufsfeuerwehren Essen und Köln. Auch Mitarbeiter des Kreisfeuerwehrhauses, des Ordnungsamts, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie von Maltesern und dem Roten Kreuz waren vor Ort.

Zunächst wurden die Mitarbeiter der Arztpraxis evakuiert und ein Bereich von 100 Metern als Sicherheitszone eingerichtet. Anwohner durften ihn weder verlassen noch betreten. Zwei Bewohner des betroffenen Hauses mussten unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen evakuiert werden. In einer benachbarten Sporthalle war in der Zwischenzeit eine Betreuungs- und Versorgungsstelle eingerichtet worden. Vier direkte Betroffene wurden durch ein psychosoziales Unterstützungsteam bis zum Ende des Einsatzes betreut. Sie befanden sich in einem separierten Bereich außerhalb der Sicherheitszone.