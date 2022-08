Gefahrenalarm in Bedburg-Hau : Brief mit verdächtigem Pulver sorgt in Arztpraxis für Aufruhr

Foto: Guido Schulmann 9 Bilder Brief mit verdächtigem Pulver sorgt in Arztpraxis für Aufruhr

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau sind Spezialkräfte im Einsatz. In einer Arztpraxis ist ein Brief mit verdächtigem Inhalt aufgetaucht. Es konnte lange nicht ausgeschlossen werden, dass der Inhalt gefährlich ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Brief mit verdächtigem Inhalt hielt am Donnerstag Einsatzkräfte in Bedburg-Hau in Atem. In einer Arztpraxis ist ein Stoff aufgetaucht, bei dem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von ihm eine Gefahr ausgeht.

Der Bereich im Ortsteil Hau ist großräumig abgesperrt worden und läuft seit etwa 13 Uhr. Personen sind aus dem Gebäude geführt worden. Spezialkräfte der Feuerwehr, die aus dem Raum Köln und Essen kommen, sind mit einem mobilen Labor vor Ort, um die verdächtige Substanz zu analysieren. Auch der ABC-Zug der Feuerwehr Goch ist alarmiert worden.

Nach Informationen unser Redaktion sollen Mitarbeiter der Arztpraxis den Brief geöffnet haben und in dem Brief ein Pulver entdeckt haben. Die drei Mitarbeiter wurden sofort separiert und untersucht. Eine akute medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Gegen 19 Uhr gab es vorläufige Entwarnung: Die Spezialisten haben bei der untersuchten Substanz keine Hinweise auf Gefahrenstoffe gefunden. Derzeit wird das Ergebnis noch genauer analysiert.

(lukra)