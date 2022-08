Fußball-Oberliga : Tyrese Pritzer will mit viel Arbeit ans Ziel

Tyrese Pritzer (am Ball) will sich über gute Leistungen beim Training für einen Platz in der Mannschaft des 1. FC Kleve empfehlen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 20-Jährige kam vom Landesliga-Absteiger VfL Rhede zum 1. FC Kleve. Mit dem Wechsel ging der Offensivakteur aus Trinidad und Tobago auch ein Risiko ein.

Der VfL Rhede hätte Tyrese Pritzer nach seinem Abstieg aus der Fußball-Landesliga gerne gehalten. Doch der 20-Jährige bekam ein Angebot des Oberliga-Klubs 1. FC Kleve. Allzu lange musste der Offensivspieler nicht nachdenken, obwohl die Abwägung alles andere als leicht war. „Ich hatte die Wahl, in Rhede bei einem Verein zu bleiben, bei dem ordentlicher Fußball gespielt wird und ich ein wichtiger Faktor bin, oder für den 1. FC Kleve aufzulaufen und damit Teil eines Projekts auf hohem Niveau zu sein. Gleichzeitig ist damit auch ein gewisses Risiko verbunden, denn die Konkurrenz ist in Kleve groß“, sagte Tyrese Pritzer. Er selbst auch.

Der Youngster, der auf dem rechten und linken Flügel eingesetzt werden kann, war mit dem VfL Rhede aus der Landesliga abgestiegen. Das Team war jung und durchaus talentiert. Doch es fehlte an Erfahrung, um den Klassenverbleib zu schaffen. Tyrese Pritzer, der aus dem karibischen Inselstaat Trinidad und Tobago stammt, stand in der Saison 2022/2023 22 Mal für die Schwarz-Weißen auf dem Platz. Er traf zwei Mal und legte vier Tore auf. „Wir mussten gleich Verantwortung übernehmen, das Durchschnittsalter lag bei knapp 22 Jahren. Leider hat es mit dem Klassenerhalt nicht geklappt. Aber so haben wir Jungs die Möglichkeit erhalten, uns zu zeigen und das Interesse anderer Klubs zu wecken. Viele Spieler haben nun bereits starke neue Vereine gefunden“, so Pritzer.

Info 22 Spiele und vier Tore in der Landesliga Stationen Tyrese Pritzer wechselte zur Saison 2021/22 von Eintracht Rheine zum Landesligisten VfL Rhede. Er bestritt 22 Partien für den VfL, in denen er zwei Treffer erzielte und vier Tore vorbereitete. Einsätze Für den 1. FC Kleve war er in der Oberliga in dieser Saison noch nicht auf dem Platz. Der 20-Jährige wurde allerdins in zwei Testspielen bereits eingesetzt.

Über das Angebot aus Kleve habe er sich sehr gefreut. „Ich bin nach Kleve gewechselt, um mich nach einem guten Jahr in der Landesliga wieder herauszufordern. Ich habe verstanden, dass der Klub eine Menge vorhat und große Ziele verfolgt. Diese Träume haben mich überzeugt“, sagt Tyrese Pritzer, der mit seinem deutschen Vater und seiner karibischen Mutter in Trinidad und Tobago aufwuchs. Als jungen Erwachsenen zog es ihn für die Ausbildung gen Nordrhein-Westfalen. Er will zeitnah sein Studium in der Region beginnen, aktuell orientiert er sich noch an den Universitäten.

In diesen Wochen ist Tyrese Pritzer als Englischlehrer in einem Sprachcamp in Xanten tätig. In der Folge wird er wohl International Relations an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve studieren. Zudem denkt er über ein Jura-Studium in den Niederlanden nach. „Ganz sicher bin ich mir da noch nicht“, sagt der 20-Jährige.

Besonders angetan ist Tyrese Pritzer vom Klever Trainer Umut Akpinar, der seit nunmehr fünf Jahren am Klever Bresserberg an der Seitenlinie steht. „Der Coach ist extrem ehrgeizig. Er ist immer engagiert und pusht uns auf das höchste Level“, so Pritzer. Auch das Mannschaftsgefüge würde bei den Rot-Blauen stimmen. „Es gibt einen Stamm, der das Oberliga-Niveau seit Jahren gewohnt ist und auch im Training von allen fordert, dass sie an die Grenzen gehen. Die älteren Spieler helfen den jüngeren. Über die Anweisungen freue ich mich. So einen Gruppenzusammenhalt habe ich bislang noch nie erlebt, das ist schon ganz besonders“, so der Offensivspieler. Beim Saisonstart war Pritzer bislang noch außen vor. Bislang stehen für die Rot-Blauen zwei Niederlagen und zwei Siege zu Buche, zudem schaltete man im Pokal den PSV Wesel aus.

Zu den größten Stärken des 20-Jährigen gehören die Schnelligkeit und die Fähigkeit, sich in der Eins-gegen-eins-Situation durchzusetzen. „Ich liebe es, zügig am Verteidiger vorbeizuziehen und selbst in Richtung Tor zu gehen oder eine Flanke zu schlagen“, so Pritzer im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch er wolle auch noch hart an sich arbeiten. Schließlich sei das Niveau beim 1. FC Kleve hoch, das Tempo auch im Training beträchtlich. „Ich muss das Selbstvertrauen verbessern. Es geht auch darum, mehr Verantwortung für die Mannschaft zu übernehmen. Außerdem muss ich lernen, schneller zu spielen und den Ball mit wenig Berührungen gleich weiterzugeben“, sagt der Klever Neuzugang.