Tour durch die Standorte : 49 neue Auszubildende bei Herbrand

Zum Start der Ausbildung bei Herbrand findet traditionell eine Tour durch verschiedene Standorte des Familienunternehmens statt. Dabei haben die Auszubildenden die Möglichkeit, sich kennenzulernen und einen ersten Einblick in die Unternehmensstruktur zu bekommen. Dass eine Ausbildung in der Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Kevelaer eine gute Zukunftsperspektive bietet, zeigen die Übernahmezahlen der vergangenen Jahre. Etwa 60 Prozent aller Mitarbeiter haben ihre Ausbildung bei Herbrand absolviert. Auch in diesem Jahr beendeten 42 Auszubildende ihre Ausbildung, wovon 29 Absolventen ihren beruflichen Weg weiter in der Herbrand-Gruppe gehen.