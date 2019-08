Oraniendeich in Kleve : Großbaustelle Deich

Kleve Die Arbeiten für den neuen Deich zwischen Rheinbrücke und Griethausen gehen voran. Der Deich bekommt derzeit eine neue Außenhaut, die Anschlussstellen für die Rückverlegung werden gebaut.

Die Deichlinie ist weg, das gewohnte Bild zerstört. Da, wo einst die Straße von der Emmericher Rheinbrücke geradezu schnurgerade gen Griethausen führte, blickt man von der Brücke in einen riesigen „Sandkasten“: Etliche Bagger graben sich in die Erde, schwere Lkw fahren im Minutentakt in die Baustelle ein und aus, Radlader kippen schaufelweise braune Erde in Muldenkipper, Sandberge türmen sich auf. Eine Riesenbaustelle.