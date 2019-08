Kellen : Maya Wittig ist neue Prinzessin des BSV Kellen

kleve-kellen Das Königschießen der Bürgerschützen Kellen ist am nächsten Samstag.

Auch an die kleinen Gäste ist wie immer gedacht, so bietet der BSV 1952 Kellen für sie wieder verschiedenen Spiele an! Bereits jetzt weist der BSV auf die danach folgenden Kirmestage ab dem 24. August in Kellen hin. Am Samstag finden die Eröffnung und der Fassanstich anlässlich der Kellener Kirmes ab 15.30 Uhr statt, am Sonntag, den 25. August, beginnt um 13 Uhr der Aufmarsch der Kompanien und der Vereine auf dem Parkplatz des Finanzamtes Kellens, der prächtige Schützenfestumzug durch die Straßen folgt im Anschluss gegen 13.30 Uhr. Am Abend lädt der Bürgerschützenverein zu seinem Krönungsball ab 18.30 Uhr ein. Zuvor wird ab etwa 18.45 Uhr ein kleiner Umzug unter Begleitung des Tambourcorps Elten und des Spielmannszuges Materborn stattfinden. Gegen 20.45 Uhr erfolgt die Proklamationen des neuen Königspaares. Zu den Veranstaltungen sind alle Bürger und Schützen eingeladen. Zu allen Veranstaltungen des BSV ist der Eintritt frei.