Bedburg-Hau : Mit Euphorie in das Abenteuer Landesliga

Gibt seit sechs Jahren bei der SGE die Richtung vor: Trainer Sebastian Kaul. Foto: Stade

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga: Primäres Ziel der SGE Bedburg-Hau ist der Klassenerhalt. Akrab-Abgang schmerzt.

Die SGE Bedburg-Hau krönte die vergangene Saison mit dem Aufstieg in die Landesliga. Jetzt freut sich der junge Fusionsklub mit Trainer Sebastian Kaul auf das Abenteuer und will die Euphorie aus dem Vorjahr mitnehmen, um den Ligaverbleib so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen.

Trainer: Kaul (39) geht in sein sechstes Jahr als Trainer an der Hasselter Schulstraße. Komplettiert wird sein Staff mit Christian Klunder als Co-Trainer und Patrick Kleintjes, der als Übungsleiter der Torwärte fungiert.

Kader: Nach der gewonnenen Meisterschaft war das Ziel des Trainerteams schnell formuliert: Der erfolgreiche Kader sollte nahezu zusammen gehalten werden und ergänzt werden. Dieses Ziel konnte die SGE auch nahezu umsetzen, lediglich mit Edeltechniker Islam Akrab (SV Hö.-Nie.) verloren die Grün-Schwarzen einen Stammspieler im offensiven Mittelfeld. „Der Abgang von Akrab schmerzt sehr, seine Qualitäten können wir nicht mit einem einzelnen Spieler auffangen, versuchen das aber im Kollektiv“, sagt Kaul. Doch im Gegenzug konnte die Eintracht mit dem niederländischen Innenverteidiger Jordi van Kerkhof einen 1,96 Meter Hünen nach Hasselt locken, der bereits in Oberliga- und Regionalliga aktiv war. Mit Martin Tekaat vom 1. FC Kleve konnte Bedburg-Hau einen pfeilschnellen und variabel einsetzbaren Abwehrspieler verpflichten. Leon Claaßen (Siegfried Materborn) kommt als vielversprechendes Mittelfeldtalent. Vom SV Donsbrüggen verpflichtete die SGE mit Jan Hendricks, Lars Nakotte und Stefan Klümpen ein Trio und setzt damit auf den Faktor „Erfahrung“. Kevin Düffels kehrte vom Uedemer SV zurück nach Hasselt. „Wir haben im Kader alle Positionen doppelt besetzt, wissen natürlich, dass wir nicht jeden Spieler eins zu eins ersetzen können. Wir haben einen sehr jungen Kader, die neuen wurden menschlich und sportlich super integriert“, ist Kaul zuversichtlich.

Vorbereitung: In der Sommerpause bekamen alle Spieler einen Laufplan, um die konditionellen Grundlagen zu legen. „Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung, alle haben sehr gut mitgezogen, die Trainingsbeteiligung war sehr gut“, lobt Kaul. In den ersten zwei Wochen der Vorbereitung wurde die Grundlagenausdauer dann noch einmal in den Fokus genommen. Sechs Testspiele absolvierten die Hassselter, lediglich gegen 1. FC Kleve II kassierte man eine unnötige Niederlage. In der 1. Runde des Niederrhein-Pokals verlor man mit 3:5 gegen Ligakonkurrent SC Kapellen, präsentierte sich aber vor allem läuferisch auf einem ganz starken Level. Die schnellen Umschaltmomente, mit denen die SGE in der letzten Saison beeindruckte, waren auch gegen Kapellen bereits wieder zu sehen. „Das war nochmal eine wichtige Standortbestimmung und wir haben gerade in Halbzeit 2 gezeigt, dass wir auf diesem Niveau mithalten können“, war Kaul froh, noch einmal gegen einen kommenden Ligakonkurrent einen Eindruck seines Team bekommen zu haben.

Ziel: „Wir gehen mit Demut in der Landesliga, aber auch mit Euphorie an den Start. Rückschläge werden wir nicht vermeiden können, Schwankungen sind zu erwarten, wir haben eben eine sehr junge Mannschaft. Wichtig ist, dass wir schnell Erfolgserlebnisse verbuchen können“, erläutert Kaul den Plan, „Nicht abzusteigen ist das primäre Ziel für uns.“„Sicherlich werden wir in einigen Partien nicht mehr die hohen Ballbesitzzeiten wie in der Bezirksliga haben. Wir müssen den Gegner vom eigenen Tor fernhalten, anderen Fußball bieten“, gibt Kaul die neue spielerische Marschroute vor, „in den Heimspielen wollen wir so wenige Punkte wie möglich liegen lassen und den Zuschauern attraktiven Fußball bieten.“