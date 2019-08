Rechtsanwälte & Steuerberater : Kanzlei Strick in Kleve ist auf Wachstumskurs

Kleve Die Kanzlei hat im ersten Halbjahr 2019 ein Dutzend neue Mitarbeiter eingestellt.

Personalzuwachs in allen Bereichen: Die Kanzlei Strick Rechtsanwälte & Steuerberater mit Sitz in Kleve hat im ersten Halbjahr 2019 ein Dutzend neue Mitarbeiter eingestellt. „Die anhaltend hohe Nachfrage aus den Niederlanden nach Fachberatung für den deutschen Markt erfordert ein großes Team an entsprechenden Spezialisten“, erklärt Rechtsanwalt und Partner Lars Wemmers. Die Kanzlei ist zudem als Brückenbauer an vielen grenzübergreifenden Projekten beteiligt. Die Konjunktur in den Niederlanden läuft nach wie vor rund. Für viele Unternehmen ist Deutschland der zweite Hauptmarkt, das deutsch-niederländische Handelsvolumen befindet sich mit 189,4 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Entsprechend groß ist der Bedarf niederländischer Unternehmen an Beratung in juristischen und steuerlichen Fragen.