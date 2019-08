Uedem : Zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt

Zwei junge Menschen sind bei einem Unfall nahe Goch, Weeze und Uedem am Montagabend tödlich verletzt worden. Polizei und Feuerwehr waren stundenlang beschäftigt. Foto: Guido Schulmann

Goch-Weeze Zwei junge Leute sind am späten Montagabend bei einem Unfall nahe Goch ums Leben gekommen. Das Motorrad des Paares kollidierte mit einem landwirtschaftlichen Gespann. Der 75-jährige Fahrer aus Weeze flüchtete zunächst.

Orangefarbene Kringel und Striche markieren den Ort, an dem sich die Tragödie ereignet hat: Auf der L 77, der Landstraße, die von Goch schnurgerade nach Uedem führt, haben am späten Montagabend zwei junge Menschen ihr Leben verloren. In Höhe des Denkmals für die Boxteler Bahn, an der Einmündung Kalbeck in Richtung Weeze, sind am Dienstag zur Erinnerung an die verunglückten Motorradfahrer Grablichter aufgestellt worden. Ein großer schwarzer Flecken zeigt an, wo die Maschine verbrannt ist. Der Rauchgeruch ist noch am Morgen danach wahrnehmbar. Ansonsten Normalität: Der Verkehr fließt wie immer: Schnelle Autos, schwere Lastwagen und langsame landwirtschaftliche Fahrzeuge teilen sich den Verkehrsraum.

Die Polizei berichtet am Dienstagvormittag, was passiert ist: „Ein 25-jähriger Mann aus Kevelaer und eine 23-jährige Frau aus Alpen sind am Montagabend ums Leben gekommen. Die beiden starben als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades auf der L77 aus Goch kommend in Fahrtrichtung Uedem. An der Einmündung Kalbeck überquerte gegen 21.10 Uhr ein Ackerschlepper mit zwei Anhängern von links die Fahrbahn der übergeordneten Straße nach rechts, ohne die Vorfahrt des Motorrades zu beachten. Das Motorrad kollidierte mit dem zweiten Anhänger.“

Info Immer wieder schwere Unfälle auf der L 77 Die Landstraße Sie verbindet auf geradem Wege Goch und Uedem. Rechts von der Fahrbahn ist Weezer Gemeindegebiet. Die Gefahren Auf fast der gesamten Strecke gilt Tempo 100. Viele fahren deutlich schneller.

Durch den Zusammenstoß geriet das Motorrad in Brand. Der Mann und die Frau verstarben trotz eingeleiteter Reanimations-Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Wer das Motorrad gefahren hat, ist nicht abschließend geklärt, so die Polizei am Dienstag.

Der zunächst unbekannte Fahrer des Ackerschleppers setzte seine Fahrt trotz des Zusammenstoßes fort und verschwand vom Unfallort. Doch damit hatte er keinen „Erfolg“: Im Rahmen der Fahndung, die die Beamten unter anderem zu einem Lohnunternehmen führte, wo es den entscheidenden Hinweis gab, konnte das Fahrzeug in einer nahegelegenen Scheune festgestellt werden. Der 75-jährige Fahrer aus Weeze wurde in seiner Wohnung angetroffen. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrerflucht, teilt die Polizei mit.

Die Angehörigen der beiden Verstorbenen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der soll auch feststellen, welches der beiden Opfer das Motorrad lenkte. Der Ackerschlepper samt Anhängern und das Motorrad wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die jüngsten Todesfälle verändern die lokale Verkehrsunfallstatistik erheblich: Bis zur vergangenen Woche mussten im Kreis Kleve für das Jahr 2019 „nur“ sechs Tote verzeichnet werden, nun sind es zehn. Erst vor wenigen Tagen waren zwei junge Leute aus Kleve und Kranenburg in ihrem Auto auf der Grunewaldstraße ums Leben gekommen, nun traf es zwei etwa Gleichaltrige.

Das ausgebrannte Motorrad im Schaumteppich, der beim Löschen durch die Feuerwehr entstand. Foto: Guido Schulmann

Am Morgen nach dem schrecklichen Unfall sind noch die Markierungen der Polizei auf dem Asphalt zu sehen, Lichter sollen die Erinnerung an die Verstorbenen wach halten. Foto: Anja Settnik