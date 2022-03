Viele Aktionen für Ukraine im Gelderland : Unterwegs für den guten Zweck: sportlich oder musikalisch

Die Viertklässler der Hubertusschule haben eine Waffelback-Aktion gestartet. Foto: APH

Gelderland Das Gelderland zeigt weiter große Solidarität mit der Ukraine. Es gibt eine große Welle der Hilfsbereitschaft, viele engagieren sich.

Sponsorenlauf brachte Rekordergebnis von 27.000 Euro Von einem solchen Ergebnis des Sponsorenlaufs der Marienschule Nieukerk in Kooperation mit dem offenen Ganztag (OGS) hätten die Organisatoren vorher nur träumen können. Innerhalb einer halben Stunde und bei bestem Wetter liefen die sportlichen Akteure insgesamt 1916 Runden um den Sportplatz. Der Förderverein der Marienschule rundete den Betrag schließlich auf 27.000 Euro auf. Jan Heckes, stellvertretender Leiter der OGS, sieht neben dem hohen Spendenaufkommen für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs ein zusätzlichen Effekt der Aktion: „Der Sponsorenlauf hat den Zusammenhalt der Nieukerker und insbesondere unserer Schulgemeinschaft gefördert. Und die Auseinandersetzung mit der Kriegsthematik hat unser friedliches Zusammenleben hier ins Bewusstsein gerückt.“ Wie bereits angekündigt, wird die Spende zweckgebunden an die Caritas International weitergeleitet.

Kinder und Erwachsene der Nieukerker Grundschule und des Offenen Ganztags liefen insgesamt 1916 Runden um den Sportplatz. Foto: privat

„Vom Glücklichsein am Niederrhein“ Im Straelener Hof gastierten die vier Künstlerfreunde Christian Behrens mit seinen musikalischen Mitstreitern Volker Vienken, Wilfried Schönherr und Volker Streck. Sie präsentierten in Straelen ihr Programm Vom Glücklichsein am Niederrhein. „Ein Privileg in diesen Zeiten,“ wie Christian Behrens es formulierte, da der Krieg in der Ukraine bei allen Beteiligten präsent war. Die Musiker nahmen das zum Anlass, auf einen Teil ihrer Gage zu verzichten. Mit der Unterstützung des Publikums kann ein Betrag von 950 Euro gespendet werden. Vor dem Hintergrund der Schulpartnerschaft zwischen der Realschule An der Fleuth in Geldern - hier ist Wilfried Schönherr Schulleiter - und der Jan de la Salle Schule in Danzig wird der Betrag der befreundeten Lehrerin Joanna Buraczewska zur Verfügung gestellt. Sie koordiniert mit dem Kollegium ihrer Schule vor Ort die Versorgung von 30 Kindern, die vier Tage aus dem Kriegsgebiet der Ukraine nach Danzig unterwegs waren.

Auch die Rochuskapelle im Niersken, wo Straelen, Wachtendonk und Kerken angrenzen, zeigt Solidarität mit der Ukraine. Foto: Pauls

Aktion: Augenoptik hilft direkt Wie können wie den Ukraine-Flüchtlingen helfen? Diese Frage beschäftigte die etwa 100 Besuchers des „Runden Tischs Flüchtlinge Kevelaer“ der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer. Der Gast Benedikt Mayer konnte das Angebot vom Vertragspartner Zeiss unterbreiten, eine Kofinanzierung der Fassung, Serviceleistungen und kostenlose Gläser zur Verfügung zu stellen. Die Aktion „Augenoptik hilft direkt“ mit dem Sehzentrum Optik Mayer ist vorerst bis zum 30. September 2022 befristet.



Hubertusschule verkauft Waffeln Die Aktion pro Humanität aus Kevelaer hat zu Spenden aufgerufen, um Hilfstransporte in die Ukraine zu schicken. Für diesen zweiten Hilfstransport sind folgende Kooperationspartner bereits aktiv geworden: die Stiftung der Familie Seibt/Wesel-Flüren, Helene Keppel/Kerken, die Firma Hammans/Kevelaer, Apotheker in Wesel und Kevelaer sowie das St. Josef Krankenhaus in Xanten. Das Klarissen-Kloster in Kevelaer stellt den Lagerraum für etwa 1,5 Tonnen Infusionslösungen bereit. Viertklässler der Hubertusschule Kevelaer hatten schon ganz zu Beginn des Krieges die Idee, zu helfen. Sie haben eine Waffelback-Aktion gestartet und sammelten dabei rund 500 Euro ein – für die Ukraine-Aktion der APH. „Die Spendenbereitschaft der Menschen am Niederrhein ist absolut großartig, über alle Generationen hinweg“, so Kleuren-Schryvers. Und doch müssen für jeden Transport in die Ukraine Kosten in Höhe von 20.000 bis 25.000 Euro aufgebracht werden.

Vier Musikfreunde spielten im „Straelener Hof“ für den guten Zweck. Foto: privat