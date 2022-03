Jugendabteilung des SV Menzelen : Laufen hilft Ukraine-Flüchtlingen

Menzelen Die Jugendabteilung des SV Menzelen hat bei einem Sponsorenlauf mehr als 9000 Euro an Spenden gesammelt. Das Geld soll Ukrainern zugute kommen, die in Alpen Schutz suchen.

Die Fußball-Jugend des SV Menzelen hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um auch einen eigenen Beitrag zu leisten, den Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine und dessen Folgen leiden, zu helfen, und gleichzeitig ein Zeichen für Frieden zu setzen. Unterm Strich sind bei der sportlichen Aktion, bei der die komplette Jugendabteilung an den Start gegangen ist, 10.015 Euro zusammengekommen. Das Geld soll zu 100 Prozent ankommen und vor Ort die Not lindern. Wie Fußball-Jugendobmann Jörg Rösken mitgeteilt hat, soll der Betrag den Menschen zugute kommen, die vor den Bomben in ihrer Heimat geflohen und inzwischen in Alpen angekommen sind.