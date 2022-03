Gymnasium Jüchen unterwegs : Schule wandert für Kinder aus der Ukraine

Jüchen Am Freitag schnürten rund 700 Schüler des Gymnasiums Jüchen für einen guten Zweck ihre Wanderschuhe, um zusammen mit ihren Lehrkräften zu einer Friedenswanderung aufzubrechen. Mit einer motivierenden Ansprache hatte Vize-Schulleiter Hakan Ören um 8 Uhr die Schüler- und Lehrerschaft auf die Strecke geschickt.

Die Idee kam von der Schülerverwaltung (SV). „Die aktuelle politische Entwicklung in Europa hat uns veranlasst, für ein demokratisches und friedliches Europa Flagge zu zeigen“, sagt Ria Hilmer (16). Der SV sei es dabei besonders wichtig, an die Kinder in der Ukraine zu denken und sich für diese einzusetzen. „Vorab wurden Spendenzettel verteilt, mit denen wir bei Freunden und der Familie gesammelt haben“, erklärt Henrik Wirtz (15) – und Niklas John (18) ergänzt: „Das konnten aber auch große und kleine Firmen aus der Nachbarschaft sein“.