Aktion der St.-Antonius-Grundschule Kevelaer : Schüler laufen für die Ukraine

Kevelaer Bei der Aktion kamen 24.000 Euro zusammen, die Hälfte ging in das Kriegsgebiet. Die Antonius-Grundschüler übergaben das Geld an Pastor Klein-Schmeink.

Die Schülerinnen und Schüler der St. Antonius Grundschule Kevelaer starteten vor einiger Zeit ihren allerersten Sponsorenlauf. Innerhalb der Klassenräte war darüber abgestimmt worden, für welchen Zweck der eingelaufene Betrag verwendet werden sollte. Das Schülerparlament hat dann entschieden, die erlaufene Summe zu teilen. Die eine Hälfte soll einem Projekt zur Schulhofgestaltung zu Gute kommen. Der andere Teil soll einer, der Schule schon durch eine vorherige Aktion verbundenen Gemeinde in Ivano-Frankivsk, überwiesen werden.

Jetzt konnte dann ein Scheck in Höhe von 12.000 Euro an Pastor Klaus Klein-Schmeink von der Kirchengemeinde St. Antonius übergeben werden. Das Geld wird dem Erzbistum Ivano-Frankivsk in der Ukraine überwiesen, das viele junge Menschen, aus den vom Krieg besonders betroffenen Gebieten, aufgenommen hat und dort mit dem Allernötigsten versorgt. Dieses Erzbistum wird geleitet durch den Priester Markian Bukatchuk, einem ehemaligen Studienkollegen von Pastor Klein-Schmeink.