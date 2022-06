An Top-Schüler in Leverkusen : Kiwanis spendiert gleich zwei Preise

An Top-Schüler in Leverkusen

Leverkusen Der Service-Club zeichnet Zehntklässer der Theodor-Wuppermann-Schule in Manfort aus.

Und der Gewinner ist ... Zum 20.Mal hat der Kiwanis-Club den mit 500 Euro dotierten Kiwanis-Preis für den besten Schulabgänger – hinsichtlich Lernergebnisse und sozialen Engagements – verliehen. Bekommen haben ihn ein Schüler und eine Schülerin der Theodor-Wuppermann-Schule in Manfort, und zwar jeder „in voller Höhe“, teilt der Service-Club mit. Weil beide so sehr überzeugt hätten. Freuen durften sich Sahar Rezai und Daniel Manu Adjei (beide Klasse 10a – Typ B). Sahar will an der Marienschule Abitur machen und Zahnärztin werden, Daniel nach dem Abi an der Gesamschule Schlebusch Ingenieurswesen studieren.