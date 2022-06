Schüler aus Kevelaer erfolgreich : Gesamtschüler bei Mathe-Wettbewerb ganz vorne dabei

Kevelaer Regelmäßig messen sich Jugendliche beim „Känguru-Wettbewerb“ im Fach Mathematik. Schüler der Gesamtschule Kevelaer konnten sich dabei im bundesweiten Vergleich in der Spitze platzieren.

Die Spannung war groß, als sich 33 Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule Kevelaer in der Schulmensa dem größten deutschen Mathematikschulwettbewerb stellten. „Wir sind sehr froh, dass wir unseren Schülern nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause nun wieder die Teilnahme am Känguru-Wettbewerb ermöglichen können, um so insbesondere unsere leistungsstarken Schülern im Fach Mathematik weiter zu fördern. Der Känguru-Wettbewerb verbindet durch anregende und spannende Aufgaben mathematische Fähigkeiten mit Spiel und Spaß“, so Kai Graban, Lehrer für Mathematik.