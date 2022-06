„Du bist mehr als dein Zeugnis“ : Extra-Zeugnis für Schüler in Hilden soll Selbstvertrauen stärken

An der Elbseeschule erhalten viele Kinder neben dem normalen Zeugnis noch ein zusätzliches Zeugnis, das ihr Selbstvertrauen stärken soll. Foto: Annalena Beu

Hilden „Ihr seid mehr als die Bewertungen im Zeugnis“, lautet die Botschaft an die Grundschüler aus Hilden. Das zusätzliche Zeugnis soll das Selbstvertrauen der Kinder stärken. „Sie sollen an sich selbst glauben“, sagt Lehrerin Annalena Beu.

Kinder der Grundschule am Elbsee in Hilden erhalten neben dem normalen Zeugnis mit der Beurteilung oder den Noten in dieser Woche ein zusätzliches Zeugnis – und das zaubert nicht nur bei ihnen, sondern auch bei ihren Eltern ein breites Lächeln ins Gesicht. Denn darin stehen Sätze, mit denen die Schüler viel mehr anfangen können als mit der eher bürokratisch formulierten Beurteilung.

In der 2b, der Koala-Klasse, hat Klassenlehrerin Annalena Beu zum Beispiel das „Kinderzeugnis“ verteilt. „In diesem Schuljahr hast du viel gelernt. Dinge, die dir wichtig erschienen, und Dinge, die dir unwichtig erschienen. (...) Mit ist wichtig, dass du weißt, dass ich in dir den Menschen sehe, der nicht alles können muss“, schreibt sie zum Beispiel. Und „Ich weiß, dass genau DU besondere Fähigkeiten hast- (...) Glaube an dich und deine Träume, denn darin liegen deine wirklichen Stärken. Du bist ein wertvoller Mensch und wichtig für diese Welt.“

Annelena Beu hat das Zeugnis mit der Erzieherin Esther Schier und der Sonderpädagogin Kerstin Harms-Rommel geschrieben. „Die Kinder haben sich sehr gefreut“, sagt die Klassenlehrerin. Das zusätzliche Zeugnis soll das Selbstvertrauen der Kinder stärken. „Sie sollen an sich selbst glauben“, sagt sie. „Egal, was im echten Zeugnis steht.“ Das sei im Übrigen nicht unbedingt kindgerecht formuliert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Koala-Klasse an der Elbseeschule in Hilden ein zusätzliches Zeugnis erhalten. „Viele Lehrer verteilen an unserer Schule zusätzliche Zeugnisse“, sagt Annalena Beu. Manchmal aber in abgewandelter Form. In der Hunde-Klasse beispielsweise schreiben die Klassenhunde Briefe an die Schüler, rekapitulieren das Jahr, erinnern an die schönsten Erlebnisse. Egal, welche Form die Lehrer wählen. Im Mittelpunkt steht immer die Botschaft: „Du machst das toll, du bist einzigartig, du bist mehr als dein Zeugnis.“