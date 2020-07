Trafohäuschen fängt Feuer : Stromausfall in Twisteden und Kevelaer

TWISTEDEN/KEVELAER Haushalte in Kevelaer und Twisteden haben wieder Strom. Ausfall nach Baggerarbeiten.

Am Mittwochmorgen fiel in vielen Haushalten in Twisteden und Kevelaer der Strom aus. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte ein Trafohäuschen an der Quiriniusstraße in Twisteden Feuer gefangen. Vermutet wird, dass es einen Defekt in der Schaltanlage gegeben habe, so eine Sprecherin von Westnetz. Die Feuerwehr rückte an, um den Bereich zu sichern.