Corona-Krise : Warum der Strom in Duisburg jetzt etwas billiger wird

Duisburg Im zweiten Halbjahr wird in Deutschland wegen den Folgen der Corona-Krise weniger Mehrwertsteuer fällig. Die Stadtwerke Duisburg haben nun angekündigt, die Senkung an die Kunden weiterzugeben. Damit lässt sich etwas Geld sparen.

Es ist nicht so leicht, der Corona-Krise etwas Positives abzugewinnen. Ein bisschen gibt es da aber schon. Zum Beispiel wird der Strom in Duisburg nun billiger, zumindest etwas. Die Stadtwerke Duisburg werden die Mehrwertsteuer-Senkung im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung ab 1. Juli voll an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt.