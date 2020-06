Kostenpflichtiger Inhalt: Tötung von Gloria aus Schermbeck nicht genehmigt : Schäfer fürchten jetzt mögliches Wolfsrudel am Niederrhein

Das Bild zeigt in Ausschnitten, wie Gloria in Begleitung ihres Bruders Jagd auf Wild machte. Haben beide bereits Junge gemeinsam gezeugt? Foto: Screenshots: Ausschnitt Video

Schermbeck/Hünxe Schafhalter Kurt Opriel aus Hünxe hatte beantragt, die Wölfin Gloria zu vergrämen oder zu „entnehmen“, also zu töten. Der Kreis hat diesen Antrag mit dem NRW-Umweltministerium geprüft und genehmigt ihn nicht. Gibt es also bald ein Wolfsrudel am Niederrhein?

Der Kreis Wesel hat nach einer Prüfung in Absprache mit dem NRW-Umweltministerium entschieden, dass die am Niederrhein lebende Wölfin Gloria nicht erschossen werden darf. Der Schäfer Kurt Opriel aus Hünxe, von dem insgesamt 25 Mutterschafe durch die Wölfin Gloria (GW954f) gerissen worden waren, hatte zuvor einen Antrag gestellt, das Tier zu „entnehmen“. Damit ist die Tötung der Wölfin gemeint. Auch hatte Opriel eine Vergrämung angeregt, also die Vertreibung des Tieres.

Die Kreisverwaltung in Wesel verweist nun darauf, dass Wölfe gemäß Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt seien. „Dieser Schutz ergibt sich aus zwei europarechtlichen Vorgaben. Das ist zum einen die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der Europäischen Union (FFH) und zum anderen die Berner Konvention. Danach dürfen Wölfe in Europa nur im Ausnahmefall und nach besonderer Prüfung durch die Behörden entnommen werden.“

Info Was der Kreis den Schafshaltern empfiehlt Schutzmaßnahmen Der Kreis Wesel verweist darauf, dass es einen hundertprozentigen Schutz gegen Wolf-Übergriffe auf Weidetiere nicht gibt. „Durch eine korrekte und flächendeckende Anwendung von Herdenschutzmaßnahmen lässt sich aber eine Reduzierung von Wolfsübergriffen auf Nutztiere erreichen. Insofern wird nachdrücklich zu wolfsabweisenden Herdenschutzmaßnahmen geraten.“ Finanzhilfe In Wolfsgebieten, Wolfsverdachtsgebieten und Pufferzonen gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den Tierhaltern eine finanzielle Unterstützung: So werden die investiven Kosten für Herdenschutzmaßnahmen mit 100 Prozent gefördert. Diese Fördermöglichkeit besteht seit Mai 2020 auch für Berufsschafhaltungen, da die Förderrichtlinie von der EU notifiziert wurde und damit die beschränkende De-Minimis-Regelung weggefallen ist.

90 Mutterschafe hat der Hünxer Kurt Opriel. 25 gerissene Tiere verzeichnet er inzwischen. Die Folgen der Wolfsangriffe würden aber weit gravierender sein als nur getötete Mutterschafe, sagt Opriel. Es gebe deutlich mehr Fehlgeburten und Frühgeburten. Auch seien deutlich weniger Schafe trächtig als in früheren Jahren. Normalerweise hat er pro Jahr 150 Lämmer, diesmal seien es nur 75 gewesen.

Seit 2018 treibt sich die Wölfin am Niederrhein herum und reißt immer wieder Nutztiere. Im April ist GW954f sogar in Begleitung eines zweiten Wolfes gesehen worden. Es handelt sich um ein männliches Brudertier, ebenfalls aus dem sogenannten Schneverdinger Rudel in Niedersachsen. Kurt Opriel und mit ihm andere Schafshalter können sich vorstellen, dass beide Wölfe – obwohl Geschwister – gemeinsam bei Schermbeck Junge bekommen haben. „Sicher weiß man das aber noch nicht“, sagt Opriel. Denkbar sei, dass die Wölfin inzwischen auf den Nachwuchs aufpasst und das männliche Tier stattdessen auf Beutezug geht. Auch der Gahlener Schafshalter Matthias Rittmann hält es für möglich, dass die Wölfin mit dem männlichen Wolf Nachwuchs gezeugt hat. Er hätte es deshalb begrüßt, wenn eine Tötung des Wolfes durch den Kreis Wesel gestattet worden wäre. Rittmann befürchtet, dass die Wölfin ihr Jagdwissen an den Nachwuchs weitergibt und es dann ein aggressives Wolfsrudel am Niederrhein gibt. „Mehrere Tiere zu entnehmen, wird ungleich schwieriger“, merkt der Schafshalter an.

Dass es derzeit wenige Nutztierrisse gebe, passe zur Lage im vergangenen Jahr, sagt Kurz Opriel. Auch dort hatte die Wölfin eine Pause gemacht und sich nach Vermutung der Schafshalter vorwiegend von Wildtieren ernährt. Anfang Juli müssten die Nutztierrisse eigentlich wieder beginnen, sagt Opriel.

Erste Signale, dass eine Entnahme der Wölfin nicht gestattet wird, hatte es bereits im Frühjahr gegeben. Der Kreis Wesel hatte Opriel dann die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Diese Antwort wurde dann mit dem Landesamt für Umwelt und Naturschutz (Lanuv) rückgekoppelt. Nach eingehender rechtlicher Prüfung durch den Kreis hat dieser nun in Abstimmung mit dem NRW-Umweltministerium entschieden, dass eine Entnahme der Wölfin unter den gegebenen Umständen nicht zu rechtfertigen ist.

Nach Auffassung des Kreises Wesel und des Ministeriums stelle „die konsequente Anwendung von Herdenschutzmaßnahmen eine zumutbare Alternative zur Entnahme bzw. Vergrämung dar“. Hierfür werde der Kreis Wesel weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, allen betroffenen Tierhaltern Hilfestellungen zu geben.

In einem ersten Schritt hat die Kreisverwaltung innerhalb von drei Wochen den Neubau eines Schafstalles genehmigt, der Kurt Opriel in die Lage versetzt, seine Schafherde nachts aufzustallen. „Da ist mir der Kreis in der Tat entgegengekommen“, sagt Kurt Opriel. Eigentlich sei es nicht so einfach, an dieser Stelle und in der geplanten Größe zu bauen. Mit dem Stall, 150.000 Euro würde er nach erster Kalkulation kosten, werde er in die Lage versetzt, seine Schafe besser zu schützen. Finanziell beteilige sich der Kreis oder das Land aber bisher nicht an der Stallanlage.

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten würden derzeit geprüft, erklärte der Kreis Wesel. Dabei kristallisiere sich insbesondere der Einsatz von Herdenschutzhunden als wirksamster Schutz heraus.

Nutztierrisse, bei denen der Wolf als Verursacher festgestellt wurde, werden vom Land auf der gesamten Landesfläche entschädigt. Dies gilt in einem Wolfsverdachtsgebiet und in einer Pufferzone um ein Wolfsgebiet unabhängig von der Frage eingeleiteter und umgesetzter Herdenschutzmaßnahmen. In einem ausgewiesenen Wolfsgebiet werden Entschädigungen gewährt, wenn nach einer Übergangszeit Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt wurden.

