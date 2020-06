Kostenpflichtiger Inhalt: Bikertreffen in Kevelaer an der Bailika

Kevelaer Das Treffen der Biker an der Basilika gehört zu den größten Wallfahrten. Diesmal gibt es die Veranstaltung nur in abgespeckter Form.

Die Corona-Krise beschleunigte alles. Dass es keine reguläre Motoradwallfahrt geben würde, das war schon längere Zeit klar. Nachdem der Verein Motorradfahrerwallfahrt-Kevelaer die MoWa seit 34 Jahren ausgerichtet hatte, mussten Veränderungen im Laufe der Zeit zur Kenntnis genommen werden. Vor allem war der Zeltplatz nicht mehr so gefragt wie früher. Hinzu kam, dass die ehrenamtliche Personaldecke für die Ausrichtung der Wallfahrt in der gewohnten Form immer dünner wurde. „Aufrufe, vereinsintern und auch extern, brachten leider keine Entlastung“, heißt es. Der Vereinsvorstand habe schweren Herzen zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Wallfahrt in diesem Jahr nicht unter der Leitung und Organisation des Vereins zu stemmen ist. „Dann musste einfach die Entscheidung fallen, machen wir es oder machen wir es nicht“, sagt Markus Appel vom Mowa-Verein. Diese Situation sei immer offen mit der Wallfahrtsleitung von St. Marien besprochen und beraten worden. Nach einem weiteren Gespräch von Vereinsvorstand und Wallfahrtsleitung stand fest, dass diesmal das Büro im Priesterhaus die Organisation übernimmt. Der Verein ist offiziell komplett für dieses Jahr raus. „Aber natürlich wird der ein oder andere von uns auch weiterhin mithelfen“, sagt Appel. Man sei jetzt aber komplett raus aus der Verantwortung für 2020.