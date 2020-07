Freizeitpark in Kevelaer Twisteden : Familienspaß im Irrland

KEVELAER Wer vor allem ein Ausflugsziel für die ganze Familie sucht, sollte sich auf den Weg ins „Irrland“ machen. Bei Kevelaer gibt es auf einem Riesengelände ganz viel zu erleben.

Nach der Corona-Pause startet auch das Irrland wieder durch. „Europas größte Bauernhof-Oase“, so der Titel der Anlage, ist wieder fast komplett geöffnet. Geschlossen sind nur noch die Indoor-Hallen Circus Maximus und das römische Bergwerk. Was mit einem Maislabyrinth anfing, hat sich inzwischen zu einem Freizeitpark entwickelt, der mehr als 700.000 Besucher im Jahr anlockt.

Das Angebot ist vor allem auf Familien und kleine Kinder zugeschnitten. Es gibt Hüpfburgen, Wasserrutschen und echte Flugzeuge durch die die Kinder klettern können. Und natürlich können die Besucher auch einen kleinen Bauernhof live erleben mit Tieren zum Anfassen. Besonders gut angenommen wird die Möglichkeit, auf dem Gelände auch zu grillen. Dazu können Plätze gebucht werden. Wegen Corona muss ohnehin vieles vorher online erledigt werden. Am Eingang können auch Bollerwegsn gemietet werden, damit auch alles gut verstaut werden kann, was man für einen Tag auf einem so großen Gelände so braucht. Das Irrland teilt sich in Nord-, West- und Südbereiche auf, die zum Teil mit einem unterirdischen Tunnel miteinander verbunden sind. Die Pfade eignen sich für Kinderwagen und Rollstühle. Hunde dürfen nicht ins Irrland.