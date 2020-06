Nach dem Abschied von Karl Hagedorn am Gymnasium Kevelaer : Rektorenstelle: Suche nach Nachfolger läuft

KEVELAER Eigentlich soll die Stelle bereits zum 1. August besetzt werden. Doch wegen Corona verzögert sich das Auswahlverfahren für das Gymnasium Kevelaer.

Wie berichtet, hatte Karl Hagedorn am Kardinal-von-Galen-Gymnasium am Freitag seinen letzten Tag. Der Schulleiter geht in Pension, daher wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Die Neubesetzung sollte eigentlich zum 1. August erfolgen, teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion mit. Aktuell wird die Schule von der stellvertretenden Schulleiterin Christina Dier geleitet. Die Stellenausschreibung für die Schulleitung sei bereits zu Beginn des Jahres erfolgt. „Es liegen Bewerbungen vor“, so die Sprecherin der Behörde.