Neujahrsempfang im Priesterhaus Kevelaer Kirche zwischen Krieg und Krisen

Der Krieg in der Ukraine, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Armut, Angst vor der Zukunft – die Menschen nehmen viele Sorgen mit in das neue Jahr 2023. Diese kamen auch zur Sprache beim Neujahrsempfang der Pfarrgemeinde St. Marien im Priesterhaus. Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause waren wieder zahlreiche Menschen, die in Politik und Gesellschaft der Wallfahrtsstadt aktiv sind, eingeladen, sich in einem festlichen Rahmen im historischen Speisesaal des Priesterhauses auszutauschen.