Kirchenaustritt in Grevenbroich Katholische Pfarren gehen auf Austrittswillige zu

Die katholische Kirche ist in der Krise, der Ärger und die Kritik vieler Christen an der Institution ist groß, die Zahl der Kirchenaustritte steigt. Die katholische Kirche in Grevenbroich und Rommerskirchen reagiert nun. Leitender Pfarrer Meik Schirpenbach und sechs weitere Seelsorger (Infokasten) bieten Austrittswilligen nun ein Zweiergespräch an. „Gerne würden wir im fairen Gespräch austauschen (vor allem hören) welche Sehnsüchte, Ideen und Wünsche sie beschäftigen“, heißt es auf der Homepage, und: „Uns ist es ein Anliegen, dass wir alle Kirche sind und uns das nicht nehmen lassen wollen – auch nicht von Bischöfen.“