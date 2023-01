Gemeinde Rheurdt Bürgermeister Ketelaers lädt zum Neujahrsempfang ein

Auf dem Programm stehen neben einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf das Jahr 2023, die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger sowie die Würdigung von Sportlerinnen und Sportlern, die in den vergangenen Jahren durch besondere Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Sportlerehrungen der letzten Jahre wurden wegen der Pandemie verschoben. „Auf den Neujahrsempfang freue ich mich besonders, da es in der Form mein erster sein wird“, so Ketelaers in seinem Grußwort zum Jahreswechsel.