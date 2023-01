Vereinsarbeit Bürgerverein startet mit Empfang ins neue Jahr

In einer kurzen Rede blickte Jürgen Meier auf die Herausforderungen der vergangenen Jahre zurück; vor allem jedoch auf den Krieg in der Ukraine, dessen Auswirkungen auch in Garath zu spüren sind. Viele Geflüchtete kommen auch in diesen Stadtteil und finden – vor allem dank der Vereine und des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger – Anschluss.