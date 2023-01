Kunstwerk an der neuen Niers-Brücke Werbeträger aus Metall für Weeze

Insgesamt sind in Weeze mittlerweile vier von fünf geplanten Brammen aufgestellt. Zwei sind erst kürzlich errichtet worden. Eine davon im Bereich der Wasserstraße/ Ecke Roggenstraße und eine im Bereich der neuen Holzbrücke, die vom Weezer Ortskern in den Tierpark führt. Die letzte Bramme soll ebenfalls in Kürze den Bereich an der Wasserstraße/Ecke Kevelaerer Straße markieren. Das Fundament hierfür steht bereits. Abends sind die Elemente sogar beleuchtet. Es lohnt sich in jedem Falle ob tagsüber oder zur späteren Stunde die Brammen sowie die weiteren neuen Herzstücke des Weezer Ortskerns, die Niersbrücke und die Nierspromenade zu besichtigen und auf sich wirken zu lassen.