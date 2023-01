Premiere im Kreis Kleve Neues Schild soll Radler schützen

Über das Thema „Fahrrad“ wird in Kevelaer momentan besonders angeregt diskutiert. Wie berichtet, gab es zuletzt dazu auch mehr als emotionale Debatten in den politischen Ausschüssen. Auch in der Straßenverkehrsordnung sind die Radler mehr in den Fokus gerückt. Die Novelle, die 2020 in Kraft trat, will Zweiradfahrer mehr schützen. So ist der Mindestabstand vergrößert worden, den Autos einzuhalten haben, wenn sie einen Radler überholen: 1,50 Meter Platz muss innerorts vorhanden sein, außerhalb der Ortschaften zwei Meter. Zudem gibt es ein neues Verkehrsschild, dass es Radfahrern erlaubt, nach rechts abzubiegen, selbst wenn die Ampel rot zeigt.