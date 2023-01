Tausende Euro Differenz So unterschiedlich sind die Einkommen im Kreis Kleve

Was haben Gelsenkirchen und Duisburg mit Weeze gemeinsam? Klar, alle drei Kommunen liegen in NRW. Aber das war es auch schon fast. Die beiden Ruhrgebietsstädte haben über 250.000 Einwohner, Weeze gut 10.500. Gelsenkirchen und Duisburg haben bekannte Fußballvereine, der TSV Weeze bekommt aktuell einen neuen Kunstrasenplatz. Nun hat das Statistische Landesamt IT.NRW die jährliche Statistik zu den durchschnittlichen Jahreseinkommen in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Und in der rücken Gelsenkirchen, Duisburg und Weeze ganz nah aneinander. Insgesamt 396 Städte und Gemeinden gibt es in NRW. Bei der Einkommensstatistik liegt Weeze auf dem letzten Platz, gefolgt von eben Duisburg und Gelsenkirchen.