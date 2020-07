Kommunalwahl in Kevelaer : Auch die KBV unterstützt Bürgermeister Dominik Pichler

Kevelaer Auch bei der KBV haben sich die beiden Bürgermeisterkandidaten vorgestellt. Die Wählergemeinschaft erklärte, dass sie den Amtsinhaber unterstützen will.

Auch bei der Wählergemeinschaft hatte sich Pichler ebenso wie sein Herausforderer Mario Maaßen (CDU) vorgestellt. Die KBV teilte jetzt mit, dass man sich am Montagabend nach einer ausführlichen Diskussion mehrheitlich für die Unterstützung des amtierenden Bürgermeister ausgesprochen habe. „Letztendlich ausschlaggebend für die Entscheidung der KBV für Pichler war die Bewertung seiner Arbeit in den vergangenen Jahren“, hieß es.

Seinem Versprechen, ein überparteilicher Bürgermeister zu sein, sei er weitgehend nachgekommen. „Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, war die Zusammenarbeit fair und von gegenseitigem Respekt getragen“, so der KBV-Fraktionsvorsitzende Günther Krüger in der Presseerklärung.

Die KBV ist der Meinung, dass sich der Umgang im Rat unter Pichler verbessert hat. Krüger meint nämlich: „Vorschläge und Anträge der anderen Fraktionen hatten früher kaum eine Chance. Aufgrund der fehlenden eigenen Mehrheit des Bürgermeisters war dies in den vergangenen Jahren erfreulicherweise anders und führte dazu, dass Pichler alle Fraktionen stärker in die Entscheidungsfindung einbinden musste.“

Damit seien einsame Entscheidungen früherer Bürgermeister oder der damaligen Mehrheitspartei CDU nicht mehr möglich gewesen. „Dies war - und kann auch in den kommenden fünf Jahren - ein deutlicher Gewinn für demokratische Entscheidungen im Rat der Wallfahrtsstadt sein“, so Krüger.

Die KBV kann sich einen Seitenhieb in Richtung CDU nicht verkneifen. Man dürfe auch nicht unerwähnt lassen, dass die CDU lange Zeit keinen eigenen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen wollte, weil man mit der Arbeit des amtierenden Bürgermeisters durchaus zufrieden sei. „Dies wurde erst in der Aufstellungsversammlung Anfang des Jahres überraschend geändert, was zum bedauerlichen Ausscheiden des CDU-Fraktionsvorsitzenden Paul Schaffers aus dem Rat der führte“, heißt es in der KBV-Pressemitteilung.