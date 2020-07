Manöver bei Venray : Übung mit Jets und aufblasbaren Abwehrpanzern

NIEDERRHEIN Große aufblasbare Fahrzeuge waren am Dienstag der Hingucker kurz hinter der niederländischen Grenze. Hier fand eine Luftübung statt.

Mancher wurde am Dienstag am Niederrhein rund um Weeze und Kevelaer den gesamten Tag über mit lauten Fluggeräusche aufgeschreckt. Beim Blick zum Himmel war allerdings kaum etwas zu erkennen. Für den Fluglärm waren Kampfjets aus den USA, Niederlanden und Belgien verantwortlich. Etwa zehn Maschinen nahmen an einer grenznahen Übung in den Niederlanden teil. Nahe der deutschen Grenze flogen sie eine Schleife und sorgten so für den bis weit auf deutsches Gebiet wahrnehmbaren "Fluglärm".