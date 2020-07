250 Pflanzen in drei Gewächshäusern : Hanfplantage in Winnekendonk entdeckt

Winnekendonk Eine ganze Plantage mit Hanfpflanzen hat die Polizei am Montag in Winnekendonk ausgehoben. Zwei Männer hatten dafür Gewächshäuser gemietet.

Es war ein Zufall, der die Polizei jetzt zu einer Hanfplantage in Winnekendonk führte. Ein Zeuge hatte die verdächtigen Gewächse entdeckt und sofort die Beamten verständigt. Die staunten nicht schlecht, als sie sich das Gelände am Wissener Weg am Rande von Winnekendonk näher ansahen. „Die Plantage war ziemlich groß und sehr gepflegt“, berichtet Polizeisprecherin Christina Pitz. Die Pflanzen standen in vollem Grün in Reih und Glied in drei Gewächshäusern, teilweise war das „Gras“ zwischen Salatköpfe gesetzt worden. Ein 31-jähriger Mann aus Kevelaer hatte die Hallen angemietet und gemeinsam mit einem 36-jährigen Komplizen die Pflanzen dort angebaut.