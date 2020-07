Bürgermonitor : Schlechte Sicht am Schravelener Niersweg

Kevelaer Das Tempo im Kreuzungsbereich zur Kevelaerer Straße ist von 70 auf 50 reduziert worden. Eine neue Haltelinie gibt es auch. Die Anwohner meinen, das reiche noch nicht, um Unfälle zu vermeiden.

Außerdem sei das 50er-Schild von Winnekendonk kommend nicht gut zu sehen. Sorgen macht er sich, wenn die Schule wieder beginnt und die Erstklässler, die nicht so groß sind, noch schlechter als die Erwachsenen die Straße einsehen können. „Jeder Unfall ist einer zuviel“, sagt er. Auch die Anwohner haben ein Problem, wenn sie vom Schravelener Niersweg auf die Kevelaerer Straße abbiegen wollen. „Obwohl da nur Tempo 50 ist, fahren viele mit 70 oder 80 Stundenkilometern“, nennt Anwohner Wolfram Bergmann seine Einschätzung. Hinzu kommen die schlechten Sichtverhältnisse wegen wucherndem Grün. Die Anwohner haben nun ein Schreiben an den Kreis Kleve gesandt. „Obwohl wir uns bereits mehrmals an die Politik und an die zuständigen Stellen gewendet haben, hat sich bis heute nichts wesentlich verbessert. Lediglich direkt an der Straße ist ein wenig das Gras geschnitten worden, was bei weitem keinesfalls ausreicht“, heißt es dort.