Bilanz der Einsatzkräfte in Weeze : „Die Feuerwehr löscht nicht per Internet“

Weeze Auch in Coronazeiten ist die Feuerwehr Weeze einsatzbereit, versichert der Wehrleiter Michael Winthuis. In personeller Hinsicht ist die Wehr sorgenfrei.

Er sagte es zwar mit einem Augenzwinkern, doch der Hintergrund ist ernst. „Wir kommen auch in Corona-Zeiten und löschen nicht per Internet“, sagte Weezes Feuerwehrchef Michael Winthuis jetzt, als er die Bilanz der Einsatzkräfte vorstellte. Viele Bürger hätten offenbar tatsächlich die Befürchtung, dass die Wehr in diesen ganz besonderen Zeiten nicht mehr so schlagkräftig wie sonst sei. Winthuis konnte beruhigen: „Für uns läuft der Dienst ganz normal weiter, natürlich achten wir auf die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.“ Was natürlich im Ernstfall dann auch schon einmal schwierig werden kann.

Wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr für Weeze ist, hob auch Bürgermeister Ulrich Francken hervor, der sich ausdrücklich für den Einsatz der Truppe bedankte. Und Weeze gehört zu den Feuerwehren, die wachsen. Anfang des vergangenen Jahres gab es 74 aktive Feuerwehrleute, Ende des Jahres waren es zwei mehr. Und auch für die Zukunft ist man offenbar gut aufgestellt. Die Jugendabteilung wuchs im vergangenen Jahr von 25 auf 33 Mitglieder an. Die Zahl der Einsätze ging 2019 im Vergleich zum Vorjahr zurück, was allerdings daran lag, dass die Feuerwehr nicht so oft wegen Sturm oder Regen ausrücken musste. Die Zahl der Brände ist mit 29 (Vorjahr 31) fast gleich geblieben. Besonders spektakulär war der Einsatz beim Feuer der Firma Mühlhoff in Uedem. Hier unterstützte Weeze die Einsatzkräfte. Bei dem Brand erlitt ein Mitglied der Feuerwehr Weeze einen Herzinfarkt. „Das zeigt noch einmal, was für eine Stresssituation so ein Einsatz ist“, sagt Winthuis. Auch wenn die Feuerwehrleute regelmäßig auf Fitness und Gesundheit getestet würden, könne so etwas immer mal wieder vorkommen. Denn ein Brand stelle eine große psychische und physische Belastung dar. Dem Mann gehe es jetzt aber wieder gut, berichtete Winthuis.