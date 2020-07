Kommunalwahl in Sonsbeck : Hegmann ist die Nummer eins bei der B.I.S

Sonsbeck Die Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September gekürt. Auf einen eigenen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters verzichtet sie aber.

Auch die Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck (B.I.S.) ist nun für die Kommunalwahl am 13. September personell aufgestellt. Sie hat ihre Direktkandidaten für die Wahlbezirke benannt und ihre Reserveliste verabschiedet, um damit die Ratsmandate nach Stimmenanteil zu besetzen.

Dann ging’s um den Wahlsonntag Mitte September: In geheimer Wahl wurden zunächst die Kandidaten für die 13 Sonsbecker Wahlbezirke gewählt. Im Wahlbezirk 1 (Labbeck) tritt Dieter Kamps an, in Wahlbezirk 2 (Labbeck) Horst Gehrke. In den neun Sonsbecker Wahlbezirken stehen die Namen Jürgen Saborowski (3), Renate Hegmann (4), Peter Zimmermann (5), Fehim Baran (6), Stefan Daude (7), Manfred Hegmann (8), Karl van Huet (9) Wolfgang Simon (10) und Michael Vorwerk (11). Für den Wahlbezirk 12 geht Karola Buschdorf und für den Wahlbezirk 13 (beide Hamb) Birgit Weibel ins Rennen. Die Reserveliste führt B.I.S.-Vorsitzender Manfred Hegmann an, sein direkter Vertreter ist Jürgen Saborowski. Nummer zwei auf der Liste ist Peter Zimmermann, der direkt vertreten wird von Horst Gehrke. Auf Listenplatz drei folgt Jürgen Saborowski (Vertreter Wolfgang Simon) vor Wolfgang Simon (Vertreterin Karola Buschdorf) und Karola Buschdorf (Vertreter Michael Vorwerk).