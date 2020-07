Geschäftsleute in Kevelaer wollen Tafeln behalten : Debatte über Werbeaufsteller in der City

Kevelaer Die Händler wollen sie behalten, Verwaltung und Gestaltungsbeirat sind von ihnen gar nicht begeistert: Die Meinung über die „Kundenstopper“ in Kevelaer ist geteilt. Auch bei der Politik gibt es dazu noch kein klares Bild.

An ihnen scheiden sich in vielen Städten die Geister. Die einen sehen die Aufsteller, mit denen die Geschäfte für ihr Angebot auf der Straße werben, als willkommene Information. Die anderen halten diese Tafeln für störende Elemente, die der Einkaufsstraße ihr typisches Flair nimmt. In der Marienstadt ist die Diskussion um die Aufsteller voll im Gange. Auslöser ist ein Brief des Verkehrsvereins Kevelaer. Darin kritisiert Tobias Kocken, dass es hier de facto um ein Verbot für Werbeaufsteller gehe. Man werde dadurch massiv in der Möglichkeit eingeschränkt, die Produkte zu präsentieren. Die Tafeln seien eine Chance, die Kunden draußen abzuholen und neugierig zu machen, welches Angebot der jeweilige Laden hat. Rückendeckung auf politischer Ebene gibt es von der CDU, die den Antrag einbrachte, unter gewissen Vorgaben die Aufsteller weiter zu erlauben. Die Geschäftsleute sollten auf eine einheitliche, niveauvolle Gestaltung der so genannten „Kundenstopper“ achten, so CDU-Fraktions-Chef Mario Maaßen. So könne man Wildwuchs vermeiden.

Die Verwaltung dagegen würde sich am liebsten von den Werbe-Aufstellern verabschieden. „In anderen Städten gibt es gerade Initia­tiven, die Stopper aus der City zu verbannen“, sagt Ludger Holla vom Ordnungsamt. Auch der Gestaltungsbeirat habe dazu eine eindeutige Aussage getroffen und empfehle ebenfalls, auf die Aufsteller zu verzichten. Weiteres Argument aus Sicht der Stadt: Würden die Stopper weiter erlaubt, könne man sich die Anstrengungen sparen, in die Arbeitsgemeinschaft der historischen Innenstädte aufgenommen zu werden. Untersuchungen würden auch zeigen, dass die Besucher durch die Stopper gezwungen seien, in der Mitte der Straße zu laufen. Dadurch nehme man das Angebot der Geschäfte gar nicht mehr wahr. Zudem würden durch die Werbeschilder der Blick von den schön gestalteten Fassaden abgelenkt. Man erreiche also das Gegenteil.

INFO Gestaltungsbeirat in Kevelaer Seit 2018 gibt es einen Gestaltungsbeirat. Er unterstützt Rat und Verwaltung sowie private Bauherren und Architekten als unabhängiges Sachverständigengremium bei bedeutsamen Bauvorhaben. Er berät nur und trifft keine Beschlüsse.

Michael Kamps (CDU) stellte klar, dass man nicht automatisch immer der Empfehlung des Gestaltungsbeirates folgen müsse. „Sonst könnten wir uns den Stadtentwicklungsausschuss gleich sparen“, meinte er.

Dominik Pichler schmeckte die Kritik am Gestaltungsbeirat gar nicht. „Der Gestaltungsbeirat wird immer dann gerne zitiert, wenn er der eigenen Meinung und der eigenen Klientel entspricht“, so der Bürgermeister. Doch dann könne man sich das Geld für das Gremium auch sparen. Es sei die Frage, ob es Sinn mache, so mit der Expertise des Gestaltungsbeirates umzugehen. Brauche man so ein Gremium noch, wenn manchen das Ergebnis ohnehin nicht interessiere. Auch beim Peter-Plümpe-Platz sei es so gewesen, meinte Pichler.

Burkhard Bonse (CDU) entgegnete, es sei ungeheuerlich, der CDU Klientelpolitik vorzuwerfen. Es gehe vielmehr darum, dass man bei der Beratung auch berücksichtige, was die Bevölkerung sage. Bei der Abstimmung wurde es ganz knapp.