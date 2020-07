Beim Treffen in Kevelaer : Gastronomen spenden den Erlös der Tombola

KEVELAER Die Vorstandssitzung in Kevelaer nutzte die Dehoga, um Spendenschecks zu übergeben.

Traditionell gibt es beim Neujahrsempfang der Gastronomen im Kreis Kleve im Wunderland in Kalkar eine Tombola. Der Erlös der Lose ist für einen guten Zweck bestimmt. Die Übergabe der Spendenschecks sollte eigentlich im März erfolgen, das musste allerdings wegen Corona verschoben werden. Jetzt wurde die Vorstandssitzung des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) des Kreises im Cafe Nederkorn in Kevelaer genutzt, um die Spenden zu übergeben.

In der Vorstandssitzung war dann Corona das beherrschende Thema. Auch in Kevelaer haben die Gastronomen unter Corona zu leiden. Hinzu kommt, dass dadurch in diesem Jahr auch deutlich weniger Pilgergruppen in die Marienstadt kommen.